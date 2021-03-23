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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 آلاف و332 من الكوادر الطبية بالأردن يتلقون لقاح كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:58 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، أنه، واستمرارًا للخطة الوطنية لتطعيم أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية، وفي ضوء تخصيص اليوم لتطعيم الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص، فقد تلقى ما مجموعه 8 آلاف و332 من الكوادر الطبية الجرعة الأولى، وَسوف يتم تحديد مواعيد جديدة يعلن عنها في حينه.

وأشارت الخلية- في تصريح مقتضب نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إلى أن إجمالي عدد المسجلين على منصة التطعيم ضد فيروس كورونا بلغ 726 ألفا و652 شخصًا، كما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح 243 ألفا و223، وعدد الحاصلين على الجرعة الثانية 63 ألفا و540 شخصًا.

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