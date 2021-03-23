وزيرة صحة جورجيا تتلقى لقاح «أسترازينيكا»

تلقت وزيرة الصحة الجورجية، إيكاترينا تيكارادزى، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن تيكارادزى تلقت اللقاح في محاولة من جانبها لتشجيع الشعب الجورجي على تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.يذكر أن تبليسى تلقت في منتصف شهر مارس الجاري شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الكوادر الطبية في شتى أنحاء البلاد، إلا أن ممرضة جورجية تبلغ من العمر 27 عامًا فارقت الحياة بعد دخولها في غيبوبة، إثر تلقيها جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، مما تسبب في توقف حملة التطعيم ضد الفيروس في عدة مناطق في جورجيا.