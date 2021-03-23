«عايدة هانم الخازندار».. شخصية ريهام عبدالغفور في «قصر النيل»

كشف أحد صناع مسلسل "قصر النيل"، والذي تقوم ببطولته النجمة دينا الشربيني، عن الأفيش الجديد للمسلسل والذي ظهرت فيه النجمة ريهام عبدالغفور بمفردها، بينما كشف عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها في العمل وهي شخصية "عايدة هانم الخازندار".ويعرض مسلسل "قصر النيل"، في السباق الرمضاني المقبل 2021، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات.مسلسل "قصر النيل"، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.والعمل تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.