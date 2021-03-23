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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب على يد شقيقين بأوسيم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:44 م
جثة
جثة
محمد عيسى
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حصلت «الدستور» على تقرير الصفة التشريحية في مقتل شاب على يد شقيقين بمنطقة أوسيم بالجيزة في القضية 7042 لسنة 2020 جنايات أوسيم المقيدة برقم 2329 لسنة 2020، جنايات شمال الجيزة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليه (إمام.ر) نتيجة للإصابة الرضية بالرأس مصحوبة بنزيف دموي نتيجة المصادمة الرضية بجسم صلب وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر للواقعة.

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، الثلاثاء، شقيقين للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمه قتل شاب بمنطقة أوسيم.

جاء في قرار الإحالة عد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "شعبان ع"، ۲۵ سنة، خراط، "سعيد. ع"، 34 سنة، عامل، لأنهما في يوم ۲۰۲۰٥/٢٥ بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة، ضربا المجنى عليه "إمام. ر" بجسم صلب راض - شومة- فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته.

أضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض - شومة - دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وجاءت أقوال الشهود "عبد الرحمن.ع"، ۱۸ سنة، عامل، بأنه وحال تشاجرة مع أحد أقرباء المتهمين تدخل المجني عليه لإيقاف الشجار فتطور الأمر بأن تعدی عليه المتهمان بسلاح أبيض - عصى غليظة- فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

كما جاء بأقوال "محمود.ر"، ۲۸ سنة، عامل، بأنه وفور أن نمي إلى علمه إصابة شقيقه المجنى عليه على إثر تشاجره مع المتهمين، انتقل إلى مكان تواجد الأول فأبصره مصابا برأسه وباستبيان الأمر منه أفاض له بتعدى المتهمين عليه بالضرب بسلاح أبيض - عصى غليظة - فأحدثا إصابته بالرأس وكان ذلك على نحو لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهد الأول.

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