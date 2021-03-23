الصين تبدأ التلقيح الطوعى للدبلوماسيين والصحفيين الأجانب

بدأت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، التلقيح الطوعي للبعثات الدبلوماسية والصحفيين الأجانب العاملين في العاصمة (بكين).وتلقى أفراد البعثات الدبلوماسية الأجنبية والصحفيون الأجانب العاملون في بكين وأسرهم، لمن هم فوق 18 عاما، الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" اليوم، فيما سيتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يوما.ونظمت وزارة الخارجية الصينية بالتنسيق مع بلدية بكين عملية التلقيح، حيث قام الراغبون في الحصول على التلقيح بتسجيل أنفسهم وذويهم ممن تنطبق عليهم الشروط والتوقيع على استبيان حول الحالة الصحية، فيما خضع من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح لفترة ملاحظة طبية مدتها نصف ساعة قبل السماح لهم بمغادرة مقر التلقيح.