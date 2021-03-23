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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات توعوية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:00 م
حملات توعوية بمنظومة
حملات توعوية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تطوع مجموعة من شباب أهالي محافظة الأقصر للمساهمة في توعية كافة المواطنين من أبناء المحافظة بمزايا وأهمية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين وفق أحدث المعايير الدولية.

أضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي أن الحملات التوعوية تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في الأقصر خاصة الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات والرعاية الصحية، والبعيدة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب بالمنازل، بهدف رفع الوعي لديهم عن مزايا التأمين الصحي الشامل وأهميته في توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

تابعت الهيئة، في بيان اليوم: تم انطلاق أول فريق مدرب من المتطوعين من أهالي مدينة القرنه بمحافظة الأقصر، لتوعية المواطنين بكافة أرجاء المدينة حول نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وشملت حملة طرق الأبواب للمنازل بالقرنه التوعية بمميزات المنظومة الجديدة وأهمية التسجيل والأوراق المطلوبة وأماكن التسجيل، إضافة إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة وفتح الملفات العائلية للمواطنين لحصولهم على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر، كما شملت الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات حول المنظومة، وتحمل الدولة اشتراكات غيرالقادرين، وهو الأمر الذي نال استحسان العديد من المواطنين من أبناء محافظة الأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية تأتي في إطار الاهتمام برفع الوعي لدى جموع المواطنين عن مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بأعلى مستويات الجودة العالمية، وتوفير كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظات دون الحاجة إلى السفر للعلاج، وكذلك توفير الخدمات التأمينية لجميع أفراد الأسرة مع إتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتحمل الدولة لاشتراكات غيرالقادرين.

وتابع: "تحرص الهيئة على إطلاق هذه الحملات التوعوية وبمشاركة الأهالي من أبناء المحافظة، إيمانًا بدور الهيئة في تحسين جودة وصحة المواطن المصري وخاصة في الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا، والبعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تأكيدًا على دور المشاركة المجتمعية في رفع الوعى الصحي لدى منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر2030، مشيرًا إلى عدد المسجلين بالمنظومة في محافظة الأقصر يبلغ أكثر من 900ألف مواطن بنسبة أكثر من 70% من إجمالي عدد سكان المحافظة.

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