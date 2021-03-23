واشنطن تتعهد بإطلاع الناتو على أي مخطط حول الانسحاب من أفغانستان

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إعادة بناء وتنشيط حلف شمال الأطلسي، وإطلاع الحلفاء على أي خطط أمريكية بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان.وفي أول زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الحلف يمر بلحظة حاسمة في مواجهة تهديدات في شتى أنحاء العالم، فضلًا عن تغير المناخ.كما صرح بعد الاجتماع مع ينس ستولتنبرج، الأمين العام للحلف: "جئت للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الراسخ".وأضاف: "تريد الولايات المتحدة إعادة بناء شراكاتها، نريد تنشيط التحالف مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي في المقام الأول".يذكر أنه بعد أربعة أعوام من الخلاف مع واشنطن خلال رئاسة دونالد ترمب، الذي وصف الحلف بأنه "عتيق"، رحب الحلفاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي بتغير لهجة إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.