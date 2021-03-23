استمرار حبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين بتهمة سرقة محل هواتف محمولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.واعترف المتهمان أمام النيابة بسرقة محل هواتف محمولة وبيع الهواتف المسروقة لعدد من المحلات بمنطقة العتبة.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من "م. م" يفيد بسرقة محل هواتف المحمول الخاص به.وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما "محمود.م"، و"عاطف. م"، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.