محمد إمام يكثف من تصوير مشاهده بمسلسله الجديد «النمر»

يكثف النجم الشاب محمد إمام من تصوير مشاهده بمسلسله الجديد «النمر»، الذي يعود به لجمهوره بعد غياب العام الماضي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم حصريا على شبكة تليفزيون الحياة.وأنجز "إمام" جزءا كبيرا من العمل الجديد، ولكن الملاحظ في هذا العمل هذا العام هو أن محمد إمام سيتمتع بلياقة بدنية عالية هي الأكثر اكتمالا خلال السنوات الماضية، والتي اعتمد فيها على التجهيز البدني في مسلسل هوجان وفيلم لص بغداد.وعمد محمد إمام على الخضوع لتدريبات بدنية شاقة خلال الأشهر التي سبقت التصوير، خاصة أن الدور سيتطلب الكثير من الإثارة والأكشن في العمل الجديد، وهو ما ظهر بشكل كبير في البرومو التشويقي الأول للمسلسل الجديد.وخلال الأيام الماضية طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الأول للعمل، كما طرحت عددا من البوسترات المنفردة لكل من أبطال العمل، حيث ظهر كل من النجم محمد إمام وهنا الزاهد بطلى العمل والفنان محمود حافظ والفنان محمد مهران والفنان محمد رياض، والفنانة ولاء الشريف والفنانة نرمين الفقي على البوسترات الدعائية للعمل، تمهيدا لعرض المسلسل خلال الماراثون الرمضاني المقبل.يذكر أن مسلسل "النمر" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام عدد من النجوم مثل هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبدالله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه على شاشة تليفزيون الحياة وعدد من القنوات العربية.