البورصة العراقية تغلق متراجعة بـ595.2 نقطة

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعا بنسبة 1.02% متوقفا عند 595.2 نقطة.وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 6 شركات، وارتفعت أسهم 3 أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار أسهمهما.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5،534،302،521 سهما، بقيمة 2،759،171،921 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 721 صفقة، شملت 11 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.