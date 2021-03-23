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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل زيارة وزيرة البيئة للإسماعيلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:52 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة تحديث المخطط الخاص بالمحافظة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة في نظافة الشوارع، موضحة أن زيارة اليوم تأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي لوزارة البيئة في إدارة المنظومة، حيث أعدت المخطط الأول للمنظومة بالمحافظة في 20192018 ومع قيام وزارة التنمية المحلية بالجزء التنفيذي للبنية التحتية ظهرت بعد التحديات التي تطلبت تحديث المخطط لمواجهتها والتواءم معها.

وأضافت وزيرة البيئة أن الحكومة تسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء، لتعطي بارقة أمل للمواطن بامكانية القضاء على مشكلة المخلفات، ومنها محافظة الإسماعيلية لقرب اكتمال البنية التحتية بها، مما سيساعد على تنفيذ نموذج تجريبى لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين أنه سيتم دعم المحافظة بعدد 6 محطات وسيطة متحركة خلال هذا العام، وزيادة القوة الإنتاجية لمصنع التدوير، إلى جانب الدفع بإعداد خلية دفن جديدة فور الموافقة على الموقع من خلال دور الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في الموافقة على التصميمات الفنية.

من جانبه، أشاد محافظ الاسماعيلية بتعاون وزارة البيئة في إدارة المخلفات، مؤكدا أن هناك تقدما نسبيا في المنظومة نتيجة المتابعة الدائمة أثناءالتنفيذ وتعاون كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة ومصنع إدارة المخلفات، وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق علي تطبيق تجربة الجمع المنزلي بحي من الأحياء بنطاق المدينة أستعدادا لتعميمها بكافة أنحاء المحافظة وتوفير كافة آليات النجاح مع تقدير التكاليف وعمليات الفرز وتذليل كافة المعوقات لحصد نتيجة التجربة يوليو القادم 2021.

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