عون: لبنان حريص على تثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية

أكّد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء حرص بلاده على تثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية.وأشار عون، خلال استقباله اليوم نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إلى حرص لبنان على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل).ولفت إلى " ما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية من أضرار في الثروة البيئية والمائية التي ظهرت بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطئ اللبنانية".وتطرق اللقاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إلى "استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي كانت موضع إدانة في مجلس الأمن".