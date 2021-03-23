«البحرية الفرنسية» تصادر 6 أطنان من الكوكايين في خليج غينيا

ضبطت البحرية الفرنسية ستة أطنان من الكوكايين على متن سفينة قادمة من أمريكا الجنوبية، في أكبر عملية ضبط مخدرات قبالة سواحل غرب إفريقيا هذا العام.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لوزارة العدل الفرنسية اليوم الثلاثاء أفاد بأنه جرى اكتشاف المخدرات عندما اعترضت السفينة الفرنسية سفينة شحن ترفع علم سانت كيتس ونيفيس في خليج غينيا.وتعاونت وكالة مكافحة المخدرات الفرنسية والشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات البرازيلية في عملية الضبط، وهي ثاني أكبر ضبطية في المنطقة منذ عثرت السلطات في كيب فيرد على 9.6 أطنان من الكوكايين على متن سفينة ترفع علم بنما في عام 2019.