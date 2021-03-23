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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البحرية الفرنسية» تصادر 6 أطنان من الكوكايين في خليج غينيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:47 م
البحرية الفرنسية
البحرية الفرنسية
وكالات
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ضبطت البحرية الفرنسية ستة أطنان من الكوكايين على متن سفينة قادمة من أمريكا الجنوبية، في أكبر عملية ضبط مخدرات قبالة سواحل غرب إفريقيا هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لوزارة العدل الفرنسية اليوم الثلاثاء أفاد بأنه جرى اكتشاف المخدرات عندما اعترضت السفينة الفرنسية سفينة شحن ترفع علم سانت كيتس ونيفيس في خليج غينيا.

وتعاونت وكالة مكافحة المخدرات الفرنسية والشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات البرازيلية في عملية الضبط، وهي ثاني أكبر ضبطية في المنطقة منذ عثرت السلطات في كيب فيرد على 9.6 أطنان من الكوكايين على متن سفينة ترفع علم بنما في عام 2019.

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