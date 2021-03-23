تحقيقات النيابة في استغلال سيدة 3 أطفال في التسول

أحالت نيابة بدر الجزئية، اليوم الثلاثاء، عن قيام سيدة باستغلال الأطفال واحتجازهم لعدد من الأطفال وتعذيبهم للتسول، للمحاكمة.كشفت التحقيقات عن اتجار «ه. و»، 52 عامًا ربة منزل في المجني عليهم «حبيبة.أ.م.ص» و«الحسن.أ.م» و«الحسين.أ.م» واحتجازهم واستخدامهم، وقد تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما بأن تعدت عليهم بالضرب محدثة ما بهم من إصابات مستغلة حالة ضعفهم لحداثة سنهم وكون والدتهم مقيدة الحرية وعدم رعاية والدهم لهم وحاجتهم للمأكل والملبس والمسكن وكان التعامل بقصد استغلالهم في التسول.وأقرت المتهمة حال سؤالها بالتحقيقات بالتعدي على المجني عليهم بالضرب وامتناعها عن علاج المجني عليها عقب إحداث إصابتها.واستمعت النيابة إلى مسئول الضبط الذي أكد أنه تلقى بلاغ من المستشفى المعالج للمجني عليه فانتقل إليها وأبصر ما بها من إصابات فقررت له بقيام المتهمة متولية رعايتها وشقيقيها بالتعدي عليها إصابتها لإرغامها وشقيقيها على التسول وبضبط المتهمة ومواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.وأقرت المجني عليها الطفلة «حبيبة. أ» أن المتهمة أمرتهم بالتسول، واستولت على ما تحصلوا عليه من مبالغ مالية من جراء تسولهم واعتادت التعدي عليهم بالضرب باستعمال العصا إذلالًا لمن لا ينصاع أي منهم لأوامرها محدثة ما بهم من إصابات.