السيطرة على حريق في مخزن ورق بالمنوفية

سيطرة قوات الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن المنوفيةعلى حريق بمخزن ورق وجرائد في الباجور، بعد ورود بلاغ من الأهالي في اشتعال النيران داخل المخزن وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني لسيطرة على الحريق ومنع انتشاره لامكان أخرى.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال بلاغ من الأهالي، بوجود حريق داخل مخزن للجرائد والأوراق بشارع مستشفى المواساه بمدينة الباجور وعلى الفور كلف مدير أمن المنوفية بالتحرك إلى محل الحادث.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث، بالانتقال والفحص، تبين تمكن قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى مساكن مجاوره، وأدى الحريق إلى احتراق تروسيكل لأحد المواطنين واحتراق اجزاء من مخزن الأوراق والجرائد، دون وقوع خسائر بشرية في أرواح المواطنين أو القوات المشاركة.