عائشة بن أحمد لمحمود حميدة: كل يوم نتعلم منك حاجة جديدة

تواصل النجمة التونسية عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد "ريتسا" ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بينهم محمود حميدة الذي وجهت له كلمة.وقالت عائشة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل يوم نتعلم منه حاجة جديدة" مرفقة صورة من كواليس الفيلم.كان قد احتفل محمود حميدة، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، منذ أيام، بانطلاق تصوير فيلم "ريتسا.. ثلاثة ألوان من الحب"، تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري، إنتاج أيمن يوسف، وبطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مريم الخشت، مي الغيطي، نور إيهاب، وكارولين عزمي.