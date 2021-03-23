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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هدير عبدالناصر تظهر بالعباءة الصعيدى في نسل الأغراب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:37 م
هدير عبدالناصر
هدير عبدالناصر
حسين الجندي
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كشفت الفنانة الشابة هدير عبدالناصر عن كواليس شخصيتها في مسلسل نسل الأغراب، بطولة النجم أمير كرارة، والنجم أحمد السقا ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وظهرت "هدير" وهي ترتدي عباءة صعيدى بصحبة مي عمر، والمخرج محمد سامي اللذان تعاونا معها في مسلسل لؤلؤ من قبل.

وكشفت هدير عبدالناصر في تصريحات للدستور، اليوم الثلاثاء، أنها تقدم شخصية "بارة" أحدى فتيات الصعيد، رافضة الكشف عن تفاصيل الشخصية، مشيرة إلي انها استعانت بمصحح لهجة من أجل اتقان الصعيدية.

"نسل الأغراب" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، تأليف وإخراج محمد سامي.
هدير عبدالناصر تظهر بالعباءة الصعيدى في نسل الأغراب
هدير عبدالناصر تظهر بالعباءة الصعيدى في نسل الأغراب
هدير عبدالناصر تظهر بالعباءة الصعيدى في نسل الأغراب
هدير عبدالناصر تظهر بالعباءة الصعيدى في نسل الأغراب

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