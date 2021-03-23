هدير عبدالناصر تظهر بالعباءة الصعيدى في نسل الأغراب

كشفت الفنانة الشابة هدير عبدالناصر عن كواليس شخصيتها في مسلسل نسل الأغراب، بطولة النجم أمير كرارة، والنجم أحمد السقا ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.وظهرت "هدير" وهي ترتدي عباءة صعيدى بصحبة مي عمر، والمخرج محمد سامي اللذان تعاونا معها في مسلسل لؤلؤ من قبل.وكشفت هدير عبدالناصر في تصريحات للدستور، اليوم الثلاثاء، أنها تقدم شخصية "بارة" أحدى فتيات الصعيد، رافضة الكشف عن تفاصيل الشخصية، مشيرة إلي انها استعانت بمصحح لهجة من أجل اتقان الصعيدية."نسل الأغراب" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، تأليف وإخراج محمد سامي.