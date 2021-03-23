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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. نحتفل بيومه العالمى.. تعرف على سبب الإصابة بالدرن وطرق الوقاية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:02 م
الدكتور عصام المغازي
الدكتور عصام المغازي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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نحتفل سنويا بذكرى اليوم العالمي لمكافحة الدرن الموافق 24 مارس، ويكشف الدكتور عصام المغازي إستشاري أمراض الصدر ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين عن أسباب الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه للدستور..

- ماهو الدرن؟
الدرن مرض معدى يسببه ميكروب يسمى الدرن، غالبا ما يصيب الرئتين، ومن الممكن أن يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل الغدد الليمفاوية، العظام، الجهاز البولى، والتناسلى ويسمى درن خارج الرئة.

- لماذا نهتم بالدرن؟
يجب الحد من انتشاره والقضاء عليه للحقائق الاتية:
• إذا لم يعالج المصاب فانه سيسبب العدوى لعدد 10 – 15 شخص فى السنة.
• يؤثر على الشريحة المنتجة، تكثر الاصابة فى الفئة العمرية من 15 – 44 سنة.

كيف تحدث الاصابة ؟
• إستنشاق رذاذ متطاير أثناء الكحة من مريض إيجابى.
• إذا بصق مريض الدرن على الأرض وجف البصاق، فالأتربة المتطايرة نتيجة الكنس أو تيارات الهواء تحمل الميكروب ويستنشقها الشخص السليم.
• شرب اللبن غير المبستر أو غير المغلى.

-هل يمكن أن تنتقل عدوى الدرن بسهولة؟
الدرن لا يعتبر من الأمراض التي تنتقل بسهولة لان العدوى تحدث عن طريق الاختلاط الوثيق بمريض ولمدة طويلة من الوقت لا تقل عن 8 ساعات، ويعتبر الزدحام في المنزل وأماكن العمل عامل مهم للإصابة بالعدوى.

ماهى أعراض المرض؟
لا توجد أعراض خاصة لكن أعراض تساعد على التشخيص منها:
• أعراض عامة: مثل ضعف عام ،فقدان الشهية،نقص الوزن، إرتفاع فى درجة الحرارة.
• أعراض صدرية:سعال شديد لمدة تزيد عن إسبوعين، قد يكون جافا أو مصحوبا ببلغم أو مدمما
والتشخيص الأكيد لمرض الدرن عن طريق فحص البصاق.

هل يوجد علاج للدرن؟
أصبح الدرن قابلا للشفاء، فقد توفرت الأدوية الفعالة، لكن لابد أن يكون العلاج بانتظام، للمدة المقررة حسب نظام العلاج الموصوف.

ماهى طرق الوقاية؟
• إكتشاف وعلاج حالات الدرن الإيجابية لأنها مصدر العدوى.
• الكشف الطبى المبكر عند الشعور بالكحة لمدة أكثر من إسبوعين.
• التطعيم المبكر بلقاح البى سى جى بالنسبة للأطفال حديثى الولادة.
• الكشف على المخالطين لمريض الدرن.
• العادات الصحيه السليمة مثل عدم البصق على الأرض أو العطس فى وجه الآخرين.
• المسكن الصحى مع التهوية الجيدة والشمس تساعدان على قتل ميكروب الدرن

ما هو حجم الدرن فى مصر؟
تعتبر مصر من الدول منخفضة الاصابة بالدرن، وحققت نجاحا ملحوظا فى مجال المكافحة، فقد انخفضت نسبه الإصابه أى عدد المرضى الجدد الذين يصابون سنويا بالدرن من 34 حالة لكل 100.000 من عام 1990 إلي 12 حاله لكل 100.000 حاليا، كما حققت نتائج علاج الدرن نسبة نجاح بلغت 87% مما يعطى الأمل فى إمكانية القضاء على المرض تماما فى مصر.

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