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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبير موسى تكشف تعرضها للضرب داخل البرلمان التونسي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:04 م
عبير موسى
عبير موسى
مروة عنبر
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كشفت زعيمة حزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الثلاثاء، أنها تعرضت للضرب والتعنيف داخل مبنى البرلمان.

وحذرت موسى من وجود انتهاكات خطيرة داخل المؤسسة التشريعية في ظل سطوة الإخوان.

وكشفت موسي، خلال بث مباشر على موقع فيسبوك، عن تعرضها لهذا الاعتداء في أحد ممرات مبنى البرلمان، مشيرة إلى مساع دؤوبة لأجل إخراس صوتها.

كما نددت موسي، بالمضايقات والتهديدات التي يتعرضُ لها نواب آخرون من الحزب الدستوري الحر، في مساع إلى عرقلة القيام بعملهم في البرلمان.

يذكر أن جلسة البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء، تحولت إلى حالة من الهرج، بعدما قال نواب من الدستوري الحر إنهم يتعرضون للتهديد والتضييق.

وتابعت موسي،" ثمة سعيا إلى التضييق على الدستوري الحر في كل شيء، حتى يخلو المجال للآخرين، في إشارة إلى الإخوان، كي يبيعوا البلاد".

كما قام عدد من نواب الدستوري الحر، برفع شعارات على الأوراق ووضعوها أمامهم، واستنكروا تمكين فرع ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعمل في تونس.

وقوبلت هذه الشعارات التي تدين اتحاد القرضاوي، برفض من قبل بعض النواب، فيما شددت موسي على وقوف الدستوري الحر، في موقف صامد تجاه الإخوان.

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