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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وحدة «حقوق الانسان» تفحص شكاوى ومطالب المواطنين بسفاجا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:52 م
هدى المغربي
هدى المغربي
علي عواد
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كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، مسئول وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مدير إدارة الشئون الاجتماعية بحفص الطلبات والشكاوي على أرض الواقع لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنميه المحليه وعمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تقديم الدعم لوحدات حقوق الإنسان فى المدن والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وأضافت المغربي في بيان لها، أن وحدة حقوق الإنسان بالوحده المحليه لمدينة سفاجا بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعى تنظم جولات ميدانية لفحص بعض طلبات المواطنين عن قرب من خلال الانتقال على الطبيعه إلى محل إقامة المواطن والعمل على تقديم الخدمات وإيجاد الحلول فى اسرع وقت لدعم وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع.

وشددت رئيس المدينة على أهمية دور وحدة حقوق الإنسان في فحص شكاوى المواطنين والتواصل معهم بصورة جيدة مشددا على أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمدينة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مؤكدة على متابعة الشكاوي وحلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوى مع التركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه والتنسيق مع المجتمع المدني لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذي تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء في العمل المحلى بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات.

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