بعد إلهام شاهين.. نجمات كانت العصمة في أيديهن

سهير رمزي

نجوى فؤاد

تحية كاريوكا

صباح

سعاد حسني

تصدرت الفنانة إلهام شاهين محركات البحث بعد أن حلت ضيفة في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج «السيرة»، بعد تصريحها بأن طليقها سعى لتشويه ملامحها بعدما رفضت طلبه بأن يتزوجها مرة ثانية لكي تكون العصمة في يده ويطلقها من جديد.ونرصد في هذا التقرير مجموعة من النجمات كانت العصمة في أيديهن خوفا من الطمع والغدر.تزوجت الفنانة سهير رمزي 9 مرات وكانت العصمة في يدها في معظم زيجاتها، وذلك بسبب أنها عانت في الزيجة الأولى لها حتى حصلت على الطلاق ما دفعها أن تطلب أن تكون العصمة في يدها.تزوجت الفنانة نجوى فؤاد 12 مرة، وكانت من ضمن زيجاتها الشاب عماد عبد الحليم، الذي كان مدمنا للهيروين وكان يستغلها ويأخذ أمولها، وانفصلت عنه وبعد ذلك قررت أن تكون العصمة في يدها في كل زيجاتها حتى لا يطمع بها أحد.تزوجت 14 مرة وكانت دائما العصمة في يدها بسبب تخوفها من غدر الرجال، حيث تعرضت في بعض زيجاتها إلى الغدر مثل ما حدث مع الفنان رشدي أباظة بسبب خيانه لها مع فتاه أجنبية، مما جعلها تطلب أن تكون العصمة في يدها.تزوجت من الإعلامي أحمد فراج وطالبت انتكون العصمة في يدها، وكان الزواج انتقام منه حيث إنه كان يقدم برنامج ديني في ذلك الوقت وكان دائما ينتقدها، فقررت الزواج منه وكان بشروط أن ترتدي ملابس محتشمة وهي وافقت حتى أن تم الزواج وبعدها كانت تلابس ملابس تستفزه بها فاعتبر الكثير أن هذا رد اعتبار لصباح منه.كانت آخر زيجاتها من الكاتب ماهر عواد، وكانت العصمة في يدها ولكنها طلقت نفسها قبل السفر إلي لندن لتلقي العلاج.