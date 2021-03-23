موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 | للترم الثاني

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نظام التقييمات الشهرية بدلا من امتحانات نهاية العام من الفصل الدراسي الثاني، وأعلن عن المواعيد للتقييمات الشهرية، فقد يرغب الكثير من الطلاب في الصف الأول الثانوي الأزهري، والصف الأول الثانوي العام، في معرفة موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، حيث تصدر عمليات البحث خلال هذه الفترة، وخاصة ونحن على أعقاب نهاية شهر مارس الجاري.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

ولم تخرج وزارة التربية والتعليم، بيانات رسمية حتى الآن، عن موعد امتحان شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وأما التعليم الأزهرى ما قبل الجامعي، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، السبت الماضي، عن جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث من المقرر أن تبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 28 من شهر مارس الحالي وتظل مستمرة إلى يوم الثلاثاء الموافق 31 من نفس الشهر السابق ذكره.

جدول الصف الأول الأزهري لشهر مارس القسمين الأدبي والعلمي

للطلاب الذين يبحثون عن موعد اختبارات شهر مارس للصف الأول الثانوي الأزهري القسمين الأدبي والعلمي، يمكنه الاطلاع على هذا الجدول الذي أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، حيث جاء كالتالي:





الأحد: الموافق يوم 28 مارس، يمتحن الطلاب في مواد: القرآن كريم، الثقافة الإسلامية، التفسير وعلومه، والحديث وعلومه، والتوحيد، على أن تكون المدة الزمنية للامتحانات في جميع المواد ساعتين.





وأما يوم الاثنين: 29 مارس: يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد التالية: النحو والصرف والبلاغة، والإنشاء، والأدب والنصوص والمطالعة، مادة الفيزياء والكيمياء، والأحياء، والمدة الزمنية ساعتين.





وأما اليوم الأخير، الثلاثاء: 30 مارس، يجرى الطلاب الامتحانات في مواد الجبر، وحساب المثلثات، والهندسة، ومادة اللغة الأجنبية الأولى(الإنجليزي).





وأما فيما يخص القسم الأدبي، فهي نفس الأيام السابقة الأحد والاثنين والثلاثاء أيام 28، 29، 30، مارس الجاري يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري القسم الأدبي، اختبارات شهر مارس، والتي جاءت كالتالي.





ويؤدي الطلاب يوم الأحد، الموافق 28 مارس، الاختبارات في المواد التالية: القرآن الكريم، الفقه، والمنطق، والثقافة الإسلامية، وتستمر المدة الزمنية لهذه المواد ساعتين.





بينما يؤدي الطلاب يوم الاثنين 29 مارس، امتحان في المواد الآتية: النحو والصرف، والبلاغة والإنشاء والأدب والنصوص والمطالعة، على أن تستمر المدة الزمنية ساعتين.

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وأما الثلاثاء 30 مارس، يؤدي الطلاب الامتحانات في مواد اللغة الأجنبية الأولى(الإنجليزي)، علم النفس، واللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي)، على أن تستمر الاختبارات لمدة ساعتين، وأما الطلاب المكفوفين سيؤدون الاختبارات شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.