العثور على جثة سورى مشنوقا أسفل عمارة بالقليوبية

عثر أهالى مدينة بنها بمحافظة القليوبية على جثة تاجر سورى الجنسية مشنوقا فى عمارة تحت الإنشاء بمنطقة الفحص دائرة قسم ثانى بنها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة تاجر مشنوقا فى عمارة تحت الإنشاء بمنطقة الفحص دائرة قسم ثانى بنها.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "خ م" 45 سنة تاجر سورى الجنسية ومشنوق فى حبل بإحدى حجرات عمارة تحت الإنشاء.وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الماضى واليوم عثر عليها مشنوق بمكان العثور على الجثة.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.