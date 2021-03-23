دعوات لإعلان حالة الطوارئ في اليمن بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة اليوم الثلاثاء إلى إعلان "حالة الطوارىء" بعد ارتفاع في الإصابات في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.وأعلنت اللجنة عن تسجيل 238 إصابة في اليومين الماضيين بالفيروس.ودعت اللجنة في تغريدة على موقع تويتر وزارة الصحة إلى "إعلان حالة الطوارىء الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير أدوات الحماية للكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الضرورية، تحسبًا لاحتمالات تفشٍي موجة ثانية من جائحة كورونا".ودعت اللجنة أيضا إلى "تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية بالمحافظات حسب الحالة الوبائية".