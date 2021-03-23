«لقطة القرن».. مَن هى «البلوجر» صاحبة الصورة المثير للجدل مع محمد صلاح؟

أثارت صورة المغنية والبلوجر نوران خليل مع اللاعب محمد صلاح بإحدى الفنادق في مصر، جدلا حول طبيعة ما يحدث بمعسكر المنتخب الوطني.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن البلوجر المثيرة للجدل بظهورها مع صلاح:- نوران خليل هي بلوجر ومغنية وممثلة صاعدة.- درست الغناء في الأوبرا، وتغني بالإسباني والإيطالي واللاتيني والفرنسي- تقدم أغنيات بلغات عديدة حسب تصريحاتها السابقة، في لقاء مع برنامج "نهارك سعيد" على قناة "نايل لايف".- ووصفت نفسها في الحوار بأنها فنانة شاملة لأنها تقدم أشكالا مختلفة من الفنون منها التمثيل والرقص والعزف.- يتابعها حوالي 14 ألف فولور-علقت خليل على صورتها مع صلاح بأنها "صورة القرن"ويتواجد محمد صلاح حاليا في معسكر مغلق مع باقي لاعبي المنتخب الوطني استعداد لمواجة كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.وكان اتحاد الكرة أصدر فرمانا بمنع الزيارات عن معسكر المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين، وذلك في أعقاب إجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.