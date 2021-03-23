لليوم الثاني.. انفجار عنيف في رأس العين السورية

شهدت مدينة رأس العين السورية، اليوم الثلاثاء، انفجارا عنيفا ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الحسكة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن الانفجار ناجم عن سيارة انفجرت على طريق الصناعة شرق رأس العين، مما أدى لمقتل سائقها وسقوط جرحى كحصيلة أولية، بالإضافة لحدوث أضرار مادية في المنطقة.ولقى 11 شخصا مصرعهم أمس، 5 عناصر من السلطان مراد، و4 أطفال وامرأتين، بالإضافة إلى إصابة 6 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهؤلاء جميعا من سكان مدينة رأس العين وينحدرون من محافظتي دير الزور وحلب، قتلوا جميعا في انفجار ذخيرة ضمن منزل أحد عناصر الفصائل في مدينة رأس العين، بعد انفجار قنبلة عن طريق الخطأ أثناء تفقد المكان من قبل عناصر الفصائل.