رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لليوم الثاني.. انفجار عنيف في رأس العين السورية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:39 ص
انفجار
انفجار
مروة عنبر
طباعة
شهدت مدينة رأس العين السورية، اليوم الثلاثاء، انفجارا عنيفا ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الحسكة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن الانفجار ناجم عن سيارة انفجرت على طريق الصناعة شرق رأس العين، مما أدى لمقتل سائقها وسقوط جرحى كحصيلة أولية، بالإضافة لحدوث أضرار مادية في المنطقة.

ولقى 11 شخصا مصرعهم أمس، 5 عناصر من السلطان مراد، و4 أطفال وامرأتين، بالإضافة إلى إصابة 6 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهؤلاء جميعا من سكان مدينة رأس العين وينحدرون من محافظتي دير الزور وحلب، قتلوا جميعا في انفجار ذخيرة ضمن منزل أحد عناصر الفصائل في مدينة رأس العين، بعد انفجار قنبلة عن طريق الخطأ أثناء تفقد المكان من قبل عناصر الفصائل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتربة كثيفة تغطى سماء القاهرة.. والعاصفة تضرب بعض المناطق

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

«الآثار» تكشف سيناريو قاعة «العرض المركزي» بمتحف الحضارة

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

image description

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كورونا تؤرق 20% من الألمان

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا

مصري وسوري وجزائري يحصدون جائزة الشاعرة حبيبة محمدي

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»