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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة بطولتي العالم للسلاح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:34 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم للرياضة والبطولات العالمية، التي تقام على أرض مصر، بدليل الطفرة الإنشائية للبنية التحتية الرياضية المصرية وضعت مصر في مقدمة دول العالم لإقامة الأحداث والبطولات والفعاليات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، باللجنة المنظمة لبطولتي العالم للناشئين والشباب للسلاح؛ لبحث كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق ومواعيد البطولتين المقرر إقامتهما بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية على أعلى مستوى من الدقة والصرامة، وهو ما نال شهادة المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية، خلال نجاح مصر في استضافتها للبطولات العالمية والقارية في الآونة الأخيرة.

واستعرض صبحي الترتيبات الخاصة بالصالات المغطاة، والأدوات والتجهيزات الخاصة بالمباريات، وفنادق الإقامة والإعاشة، وإجراءات الوصول وصولًا للفنادق والملاعب وحتى المغادرة، وبرنامج حفلتي الافتتاح والختام، والنقل التلفزيوني، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمشاركين في البطولة للوقاية من ڤيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

واطمأن على جاهزية كافة الاستعدادات من منشآت رياضية وفنادق واستعدادات صحية وطبية للمنتخبات والوفود المشاركة في بطولة العالم للسلاح، بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

من جهته، وجه رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني، الشكر لوزير الرياضة والدولة المصرية، مشيدًا بجهود الوزارة في الدعم المقدم علي كافة الأصعدة والأمور المتعلقة باستضافة مصر للبطولة، موضحًا أن أول بطولة العالم للسلاح للناشئين التي تقام في مصر هي الأولي من نوعها علي مستوي العالم في هذا التوقيت الحرج الذي يمثل فيه فيروس كورونا عاملًا أساسيًا في إلغاء وتأجيل العديد من البطولات.

وطالب باستثمار النجاح الذي حققته الدولة في تنظيم بطولتي العالم لليد والرماية، لافتًا إلى تأكيد مشاركة 78 دولة حتى الآن ومشاركة 1079 لاعبا ببطولة العالم للسلاح.

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