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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربينى تعدل جدول تصويرها فى «قصر النيل»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:20 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
محمد قدري
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عدل المخرج خالد مرعي من جدول تصوير مسلسل "قصر النيل" من بطولة الفنانة الشابة دينا الشربيني، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بعد إصابة الفنان أحمد خالد صالح بفيروس كورونا المستجد.

وتكثف دينا من مشاهدها الخاصة حتى يعود الفنان أحمد خالد صالح من العزل ويقوم بتصوير مشاهده بصورة مكثفة حتى لا يقع العمل تحت ضغط خاصة أن الأمور تسير بسلاسة كبيرة.

وتقدم دينا في المسلسل شخصية كاميليا ضمن الأحداث، وهي متزوجة برجل يتعرض للقتل في بداية العمل، فتضطر للزواج بشقيقه وتقبل أن تكون زوجة ثانية، وتبدأ رحلة البحث عن قاتل زوجها ورحلة أخرى في البحث عن حقها في الميراث.

ويشارك مع دينا الشربيني في بطولة المسلسل كلا من: ريهام عبد الغفور، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبد العزيز.

وقامت الشركة المنتجة للمسلسل ببناء ديكور خاص للعمل، خاصة أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عامًا واستعان مدير تصوير العمل هيثم حسني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

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