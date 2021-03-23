«حماية الشواطئ» تزيل تعديات القرى السياحية بالإسكندرية

تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا في الإسكندرية، إزالة كل التعديات الموجودة علي حرم الشواطئ بالمدن الساحلية، ومنها بعض القرى السياحية فى الساحل الشمالي.وقامت الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية بالتعاون مع جهاز حماية أملاك الهيئة وقسم شرطة تعمير الساحل الشمالي، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد اتحاد شاغلي 3 قرى فى الساحل الشمالي، حيث قاموا بالتعدي علي منطقة حرم الشاطئ بمنطقة الحظر المحددة قانونًا بمسافة 200 متر، وذلك من خلال إقامة بعض المنشآت بالمخالفة للقانون.يأتى ذلك فى إطار حملات إزالة التعديات، وكذلك التصدي لما يظهر منها وتنفيذ كل ما يلزم ضد أي مخالفات أو تعديات على حرم الشاطئ فى كل المدن، والمتابعة المستمرة والمرور على خط الشاطئ لرصد أي أعمال مخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، مع الإزالة بمعرفة المخالف وعلى نفقته، بالإضافة إلى إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفة وإزالة الأنقاض ورد الشيء لأصله.