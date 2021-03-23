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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدير ووكيل «تعليم القليوبية» يشهدان انتخابات اتحاد طلاب المدارس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:45 ص
انتخابات اتحاد طلاب
انتخابات اتحاد طلاب المدارس
نورهان عبدالرحمن
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شهد ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انتخابات اتحاد طلاب مدارس القليوبية، وبحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، بمركز التطوير بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وأعرب مدير المديرية، عن مدى فرحته بالطلاب المشاركين في الانتخابات مشيدا بهم وبروحهم الحماسية للتقدم للأمام.

وأشاد بتوجيه التربية الاجتماعية، مقدما لهم عبارات الشكر والثناء على المجهود العظيم والملموس مع أبنائنا الطلبة وتحفيزهم باستمرار للمشاركة الفعالة في المسابقات المختلفة التي تنمي روح المنافسة والتعاون والولاء والانتماء للوطن وغرس روح التحدى والإصرار على النجاح والتفوق وإعداد جيل من الطلاب المتميزين والمبدعين في كافة المجالات العلمية والفنية والعملية المختلفة.

وأوضح، أن البرنامج الزمني لفعاليات إجراء العملية الأنتخابية تتضمن تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية وانتخابات المكتب التنفيذي بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت وإعلان النتيجة.

وتمنى مدير المديرية، للجميع ولكل المشاركين في الانتخابات مزيدا من التقدم والنجاح المستمر ومزيدا من الحظ الوافر.

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