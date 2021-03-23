إقالة محافظ البنك المركزي تعصف بالأسهم التركية لليوم الثاني على التوالي

تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 5% ليستمر التراجع لليوم الثاني على التوالي في أعقاب الإقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي التركي.وتراجع مؤشر إسطنبول 100 الرئيسي اليوم بنسبة 5.4% ليستمر أكبر تراجع للمؤشر منذ حوالي ثماني سنوات.واضطرت البورصة إلى وقف التداول أمس لمدة 30 دقيقة، بعد تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 5% ثم بنسبة 7% أمس.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي إقالة ناجي أقبال محافظ البنك المركزي التركي بعد حوالي ستة أشهر من تعيينه في المنصب وتعيين عضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية شهاب كافجي أوغلو بديلا له، مما أثار التكهنات حول التراجع عن السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك تحت قيادة أقبال.