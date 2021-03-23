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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انتهاء 70% من تصوير «ضل راجل» لـ ياسر جلال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:48 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
محمد قدري
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انتهى النجم ياسر جلال مع طاقم عمل مسلسله الجديد "ضل راجل" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بصورة حصرية على شبكة تليفزيون "الحياة" من تصوير جزء كبير من العمل ليضعه في منطقة آمنة تمامًا.

وقال أحد أعضاء طاقم العمل لـ"الدستور": إن العمل يقدم هذا العام في إطار من التشويق والإثارة حول قصة اجتماعية، مع مجموعة مميزة من النجوم والصناع، مشيرًا إلى أن التصوير يسير بصورة فوق الممتازة وفقًا للخطة التي وضعها مخرج العمل الجديد وسينتهي التصوير في الوقت التي رسمه في البداية ولم يقع الطاقم تحت ضغط العرض الرمضاني، وتم الانتهاء من 70% من العمل حتى الآن.

المسلسل الجديد من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونرو اللبنانية ومحمود عبدالمغني وإنعام سالوسة ورنا رئيس، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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