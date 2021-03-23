ميركل تعارض فرض حظر عام على تصدير لقاحات كورونا

عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرض "حظر عام على تصدير" لقاحات كورونا.وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في برلين عقب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات إن هناك العديد من التبعيات الدولية في إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى ضرورة وضع سلاسل التوريد في الاعتبار.وذكرت ميركل أن الاتحاد الأوروبي هو المنطقة التي يتم منها معظم الصادرات في الوقت الحالي، معلنة لذلك تأييدها لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التي أوضحت أن العقود قد لا يتم الوفاء بها.وأشارت ميركل إلى مشكلات مع لقاح "أسترازينيكا"، مضيفة أنه سيُجرى اتخاذ القرارات الخاصة بهذا اللقاح "بطريقة مسؤولة" والسعي لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية، مثلما فعلت المفوضية بالفعل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.