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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في بني سويف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:15 ص
إجراء ولادة قيصرية
إجراء ولادة قيصرية
بنى سويف - محمد حفيظ
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نجح فريق طبي بمستشفى ناصر العام شمال بني سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف الدكتور عمرو نادي، مدير عام المستشفى، في إجراء جراحة قيصرية لسيدة في منتصف الثلاثينات من عمرها، مصابة باشتباه فيروس كورونا المستجد.

واستقبل مستشفى ناصر العام والمخصصة لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ربة منزل 35 عامًا، تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وارتفاع في درجة الحرارة، اشتباه كورونا، وتشعر بالآلام الولادة.

وتبين من مناظرة المريضة فور استقبالها بالمستشفى أنها حامل في نهاية الشهر الثامن، وسبق وأن أنجبت 4 مرات سابقًا بينهم 3 قيصرية، ما قد يضع الفريق الطبي أمام مسئولية صعبة.

وبدأ فريق طبي ضم الأطباء هالة غريب أخصائي النساء والتوليد، شعبان مصطفى طبيب النساء والتوليد، إيمان مجدي طبيب النساء والتوليد، محمد الصفناوي أخصائي العناية المركزة، والممرضات وفاء محمد عبدالتواب وصفاء علي، وضع المريضة تحت العناية المستمرة والملاحظة، وبدء الإعداد والتجهيز في إسعاف المريضة وتحضيرها للعمليات.

وتمكن فجر اليوم الفريق الطبي من إجراء الجراحة بنجاح ووضع المريضة تحت الملاحظة بالعناية المركزة لمتابعة حالتها اولًا بأول تحت رعاية أطباء العناية.

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