إعطاء 1.18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في سويسرا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 584 ألفا و252 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و239 حالة.ومضى قرابة عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.