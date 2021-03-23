تكريم 30 أم مثالية بقطاع الصحة في مطروح

نظمت نقابة العاملين بالخدمات الصحية بمطروح، حفل لتكريم الأم المثالية التي انطبقت عليهم الشروط التي تم الإعلان عنها وذلك وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، بحضور الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف الشناوي، مدير عام الطب الوقائي، وأحمد محمد عبدالخالق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بمطروح، وعدد من العاملين بالصحة.وكرم الحفل 30 أم مثالية من العاملين بقطاع الصحة بمطروح، من طبيبات وتمريض وفنيين وإداريين بالإضافة إلى الخدمات معاونة.وقدم أحمد عبدالخالق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بمطروح، التهنئة لكل أم مصرية بقطاع الصحة بمطروح، موجها لهم الشكر والتقدير على مجهودتهم خلال الفترة الماضية في ظل ظروف جائحة كورونا وخدمة الوطن بتواجدهم بعملهم مع الحفاظ على استقرار أسرهم.وأكد عبدالخالق على أنهم ضربوا أروع الأمثلة في دورهم البطولي الذي ادوه خلال تلك الفترة العصيبة وأثنى علي جهد رجال قطاع الطب الوقائي الذين ضحوا منذ بداية الجائحة والدور الهام الذي قاموا به، مشيرا إلى أنهم مع كل تحدي يثبتون أنهم الدرع الواقي.وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن تلك المناسبة السعيدة يوم تكريم الأم المثالية وبعض العاملين بقطاع الصحة الذين بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاح حملة التصدي لفيروس كورونا المستجد.وأشاد بجميع العاملين بقطاع الصحة بمطروح، مؤكدا أنهم كانوا أبطالا وضربوا اروع الأمثلة وأول من كانوا في مواجهة الفيروس.