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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف أداة حجرية عمرها 20 ألف سنة بالصين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:58 ص
اكتشاف أداة حجرية
اكتشاف أداة حجرية عمرها 20 ألف سنة بالصين
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اكتشف علماء آثار صينيون أداة حجرية نادرة يرجع تاريخها إلى 20 ألف سنة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين؛ ما يسلط الضوء على أساليب صنع الأدوات الحجرية في العصر الحجري القديم.

وقال "شيوي تينغ" الخبير بمعهد جيلين للآثار الثقافية وعلم الآثار - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن الأداة عبارة عن شفرة مخروطية يبلغ طولها 53 سم ووزنها 3ر16 كجم، بينما يبلغ قطر دائرتها 16 سم، مشيرا إلى أن الأداة مصنوعة من السبج (الزجاج البركاني الأسود) وبها 14 ندبا ناجما عن عملية قشر الحجر الاصطناعية.

وأضاف أن الاكتشاف مهم لمعرفة أساليب صنع الأدوات الحجرية في المنطقة خلال الفترة الحجرية القديمة.

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