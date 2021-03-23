بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية

بدأت منذ قليل عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة في غضون عامين، لانتخاب الكنيست الـ24.ومن المقرر ان تستقبل مراكز الاقتراع نحو 6.5 مليون ناخب، هم عدد من يحق لهم التصويت، في 13685 صندوق اقتراع موزع على مستوى البلاد.وتتنافس 39 قائمة إسرائيلية على مقاعد الكنيست الـ 24، لكن أغلب الاستطلاعات أشارت الى أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، سيحصد أكبر عدد من المقاعد يليه حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض برئاسة يائير لابيد.