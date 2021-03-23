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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تنقل آلاف طالبى اللجوء من فنادق إلى «مساكن مزرية»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:38 ص
طالبى اللجوء
طالبى اللجوء
وكالات
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كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن خطة لنقل الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصفتهم بـ"المستضعفين" من الفنادق إلى "مساكن مزرية" بدون تقديم أي دعم مالي لهم.

وتقول جمعيات خيرية وطالبو لجوء إنه يتم إخطار الأطفال الصغار والنساء الحوامل قبل ساعات قليلة فقط من "نقلهم" في جميع أنحاء البلاد، ويتركون في "منازل قذرة رطبة وعفنة"، ويجبرون على الانتظار لأسابيع لبدء تلقي مخصصاتهم الحكومية الأسبوعية.

وبدأت وزارة الداخلية الشهر الماضي عملية لتسريع نقل 9500 طالب لجوء يقيمون في الفنادق إلى أماكن إقامة أخرى، وحتى الآن تم نقل حوالي 2500 شخص.

ووصفت مؤسسات خيرية هذه العملية بأنها "مخزية"، محذرة من أن الشركات التي تعاقدت معها وزارة الداخلية لإدارة مساكن اللجوء تنقل الأشخاص من "حالة مروعة إلى أخرى"، وأنه يتم أحيانا نقل الأشخاص عدة مرات في غضون أسابيع دون إجراء اختبار كورونا لهم، مما يؤدي لمخاطر على الصحة العامة.

وتحدث طالبو لجوء للصحيفة عن مشاكل مثل نقلهم من مكان لآخر في غضون فترات قصيرة، مما يؤثر على دراستهم وأنشطتهم، وأفادت مؤسسات خيرية أن هناك تأخير في إعطاء البدل الأسبوعي البالغ نحو 40 جنيها إسترلينيا للفرد (55 دولارا أميركيا)، مما يتركهم بلا نقود، ويدفعهم نحو بنوك الطعام.

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