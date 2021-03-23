«التخطيط»: افتتاح محطة كهرباء كوم أمبو يوليو المقبل

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء تشغيل محطة توليد كهرباء كوم أمبو بمحافظة أسوان بنهاية يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية قدرها 400 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع بدأ تنفيذه منتصف عام 2018 لمدة 3 سنوات.وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يتضمن استكمال تطوير محطة توليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بطاقة 20 م، كما يشمل ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والربط بالشبكة الموحدة.ولفتت الوزارة، إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال عام 2019-2020 بلغت 92 مليون جنيه، أنفق منها 79.8 مليون جنيه بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 87%.