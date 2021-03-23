أهم 6 معلومات عن سجل الأداء الوظيفى للعاملين بالدولة

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح أبرز المعلومات عن سجل الأداء الوظيفى، فى إطار سلسلة الحلقات التوضيحية لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتى نستعرضها فى السطور الآتية:- تدشن كل جهة إدارية سجل وظيفى لكل من العاملين فيها ويكون إلكترونيًا أو ورقيًا.- تتولى إدارة الموارد البشرية إعداد السجل وفقًا للنموذج رقم 3 الوارد بقرار وزير التخطيط رقم 63 لسنة 2019.- يدون في السجل كل رئيس مباشر بصفة دورية الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأداء الموظف، والمخالفات وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات.- يستعان بسجل الأداء الوظيفى عند وضع تقارير تقويم الأداء.- يكون السجل أساس البت فى التظلمات التى يقدمها الموظفون من تقارير تقويم أدائهم.- توضع به إخطارات الرئيس المباشر لموظفيه بشأن أى تقصير أو إهمال.