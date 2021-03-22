«تنسيقية الأحزاب» تتحفظ على مادتين بقانون «هيئة جودة التعليم» (فيديو)

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قانون «الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم»، وتحفظ عدد من نواب على المادة رقم 12 و18 كما تقدموا بمقترحات لتعديلها.وقال النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يشكر الحكومة للاستجابة وتقديم قانون لضمان جودة التعليم وفقًا لتوصيات مؤتمرات الشباب، لافتًا أن التنسيقية توافق من حيث المبدأ على القانون مع التحفظ على المادتين رقمي 12 و18 من مشروع القانون.