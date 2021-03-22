نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

تعرض الإعلامي إبراهيم عيسى لحادث خطير، بعد أن سقط الاستوديو الخاص بالتصوير عليه هو وبعض العاملين.وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله".ويقدم الإعلامي ابراهيم عيسي برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس".