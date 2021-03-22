العلاج بالفن فى معرض «أشجار طفولية» لـ وفاء ياديس

انطلق منذ قليل معرض "أشجار طفولية" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس "أونلاين" على قناة www.youtube.comguruwafaatv، فى 38 لوحة آرت سيكولوجى تخاطب العقل الواعى والعقل الباطن لعلاج التوتر النفسى واضطرابات النوم وفوبيا الأشجار.ومن فعاليات المعرض تقام احتفالية بيوم اليتيم يوم 2 أبريل المقبل، ضمن مبادرة "معارض صغيرة" أونلاين، التى أطلقتها الفنانة فى بداية العام، ويشارك فيه أطفال من ماليزيا وليبيا ومن الهند وإندونيسيا فى معرض جماعى أونلاين على نفس القناة.جدير بالذكر أن الفنانة الدكتورة وفاء ياديس قد تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وحصلت على الماجستير والدكتوراة من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى ممارس دولى مجاز للعلاج بعلوم الميتافيزيقا ومنها العلاج بالفن والألوان والطبقات الصوتية المختلفة وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي التابعة لجامعة سيدونا.