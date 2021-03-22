سفارة أوكرانيا بالقاهرة: 320 مليون دولار حجم التعاون التجارى مع مصر خلال شهرين

ون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطي.

واستعرض ميكيتينكو وعبد العاطي نتائج التعاون التجاري بين أوكرانيا ومصر في الفترة من يناير إلى فبراير 2021 والتي تصل إلى 320 مليون دولار، حسبما أفاد بيان السفارة الأوكرانية بالقاهرة.وناقش الجانبان تبادل الزيارات بين الوفود الحكومية في كلا البلدين بالإضافة إلى مزيد من تطوير الإطار القانوني الثنائي.كان قد التقى السفير الأوكراني بالقاهرة قبل أيام بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحثا أوجه التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة.وأكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وأشاد السفير الأوكرانى بالتطور الكبير الذى تشهده مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل المجالات "النقل، الكهرباء، الإسكان"، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصرى فى كل قطاعات النقل.