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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة أوكرانيا بالقاهرة: 320 مليون دولار حجم التعاون التجارى مع مصر خلال شهرين

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:18 م
سفير أوكرانيا لدى
سفير أوكرانيا لدى القاهرة ايفهين ميكيتينكو ومساعد وزير الخار
هالة أمين
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عقد سفير أوكرانيا لدى القاهرة ايفهين ميكيتينكو، اليوم الإثنين، لقاء عمل مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطي.

واستعرض ميكيتينكو وعبد العاطي نتائج التعاون التجاري بين أوكرانيا ومصر في الفترة من يناير إلى فبراير 2021 والتي تصل إلى 320 مليون دولار، حسبما أفاد بيان السفارة الأوكرانية بالقاهرة.

وناقش الجانبان تبادل الزيارات بين الوفود الحكومية في كلا البلدين بالإضافة إلى مزيد من تطوير الإطار القانوني الثنائي.

كان قد التقى السفير الأوكراني بالقاهرة قبل أيام بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحثا أوجه التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وأشاد السفير الأوكرانى بالتطور الكبير الذى تشهده مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل المجالات "النقل، الكهرباء، الإسكان"، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصرى فى كل قطاعات النقل.

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