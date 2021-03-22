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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تحذيرات الرئيس من موجة كورونا الثالثة «جرس إنذار»

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:53 م
النائب عرفة صالح،
النائب عرفة صالح،
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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حذّر النائب عرفة صالح، عضو مجلس النواب، من تداعيات قدوم الموجة الثالثة من فيروس كورونا، صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مطالبًا بالحذر الشديد ومواصلة الإجراءات الاحترازية المتبعة من جانب الدولة، وزيادة الوعي بين المواطنين الذين يتصورون أن فيروس كورونا قد انتهى.

وأشار «صالح» خلال تصريحات، اليوم الإثنين، إلى ضرورة الانتباه الشديد لتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها: إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، ونتمنى من الله أن تعدى على خير.

وأكد عضو مجلس النواب أن تصريحات الرئيس السيسي بمثابة جرس إنذار للمجتمع كله، فالموجة الثالثة هي الأكثر شراسة في العالم كله، وهناك سلالات جديدة لفيروس كورونا أكثر فتكا.

وأوضح أن مصر تعاملت بشفافية كبيرة مع الفيروس، ومنذ بداية الوباء لم تصل الإصابات بعد إلى 200 ألف إصابة وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة المصرية، كما أن نسبة التعافي داخل مراكز العزل كبيرة جدًا، وهذا يؤكد قدرتنا على سحق الموجة الثالثة للفيروس والنجاة منها، شرط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وعدم الإهمال وزيادة الوعي.

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