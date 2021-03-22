قمر المراقبة الكوري الجنوبي ينجح في الدخول إلى مداره

ذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية أن قمر المراقبة متوسط الحجم الكوري الجنوبي من الجيل التالي دخل بنجاح إلى مداره، وأجرى أول اتصال بينه وبين قاعدة أرضية، اليوم الاثنين، في أحدث خطوة تهدف لتعزيز صناعات الفضاء.ونقلت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) عن الوزارة "أن القمر الصناعي، الذي يبلغ وزنه 540 كيلوجراما، أجرى اتصالا بقاعدة "سفالبارد" النرويجية بعد حوالي 100 دقيقة على إطلاقه على صاروخ "سويوز-2.1أ" (Soyuz-2.1a) الروسي من قاعدة بايكونور كوزمودروم في كازاخستان في حوالي الساعة 11:07 صباحا (بتوقيت كازاخستان).وأشارت الوزارة إلى أن باحثين في المعهد الكوري لأبحاث الفضاء أكدوا أن نظام القمر الصناعي يعمل، وأنه وصل إلى المدار المستهدف الذي يتراوح ما بين 484 كيلومترا و508 كيلومترات فوق الأرض.وكان من المقرر أن يطلق القمر يوم السبت الماضي، ولكن حدث خطأ في معدات الدعم الأرضي الكهربائية بالصاروخ الروسي، ما أدى إلى تأجيل الإطلاق حتى اليوم الاثنين.وسيجري القمر الصناعي المزود بنظام استشعار للتصوير، طوره باحثون كوريون، مهمة مراقبة لمدة أربع سنوات على بعد 497.8 كيلومتر فوق سطح الأرض، ومن المقرر أن يقدم مقاطع مراقبة دقيقة للأرض، بدءا من شهر أكتوبر بعد تشغيل تجريبي لمدة ستة أشهر.وأنفقت كوريا الجنوبية ما يبلغ 158 مليار وون (139 مليون دولار) على المشروع منذ عام 2015، كما تخطط لإطلاق صاروخ "نوري" المطور محليا بحمولة وهمية في أكتوبر، وقد خصصت للمشروع ما يقرب من تريليوني وون منذ عام 2010.