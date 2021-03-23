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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين عبدالعزيز تتناول قضية الزواج بالإكراه فى «اللى مالوش كبير»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:04 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
منار إبراهيم
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تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير" الذي تخوض بطولته بمشاركة زوجها الفنان أحمد العوضي، ويخوضا به الماراثون الرمضاني المقبل ويعد التعاون الأول لهما معًا بعد إعلان زواجهما.

قضية الزواج بالإكراه في مسلسل اللي مالوش كبير

وتتناول ياسمين عبد العزيز قضية الزواج بالإكراه ضمن أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير"، وهي القضية التي يعاني منها فئة كبيرة من المجتمع الشرقي، حيث يرى الأهالي أن من المفيد أن تتزوج ابنتهم من رجل يكبرها بالعمر بعشرات السنين لمجرد نفوذه وأمواله، بينما تكون ابنتهم في عمر صغير وتنفر من هذا الزواج الذي تكون نهايته متوقعة من البداية وهو أما الخيانة أو الطلاق، وهذا كله ما يناقشه مسلسل "اللي مالوش كبير" خلال شهر رمضان المقبل.

تفاصيل دور ياسمين عبد العزيز في اللي مالوش كبير

وتجسد ياسمين خلال المسلسل دور فتاة تدعى "غزل" يرغهما والدها على الزواج من رجل كبير بالعمر وفي طبيعة الحال تظل "غزل" نافرة من هذا الزواج إلى أن تقابل شاب يدعى "سيف الخديوي" وهو الفنان أحمد العوضي والذي تقع في غرامه ويحاول مساعدتها للتخلص من الظروف القاسية التي وقعت فيها بسبب أسرتها، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

نسب تصوير مشاهد اللي مالوش كبير لياسمين عبد العزيز

وأوشك صناع مسلسل "اللي مالوش كبير" على الانتهاء من كافة مشاهد العمل، حيث أنهى المخرج مصطفى فكري ما أكثر من 80 % من مشاهد العمل، ويقوم بتصوير المسلسل في مختلف اللوكيشينات بمناطق القاهرة، ومن المحتمل أن يرفع شعار فركش قبل حلول الشهر الكريم، أو خلال الاسبوع الأول من رمضان على أقل تتقدير.

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فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد عوضي كل من خالد الصاوي وخالد سرحان وعايدة رياض ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل وبدرية طلبة وأحمد سعيد عبد الغني وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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