كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 بعد ظهورها رسميا

رابط نتيجة أولى ثانوي 2021





حيث يستطيع طلاب المرحلة الثانوية بالصف الأول والثاني الثانوي، فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، الدخول على الموقع الإلكترونى لمعرفة النتيجة، بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسى الأول، وينتظر طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم نتيجة الامتحانات لمعرفة بيان الدرجات.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اكدت على ان نتائج امتحانات الترم الاول للصف الأول الثانوي، ستكون متوفرة على موقع الوزارة، اليوم الاثنين، في الساعة ٨ مساء، ونتائج امتحانات الصف الثاني الثانوي ستكون متوفرة في الساعة ١٢ مساء.وقالت الوزارة "الهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطلاب على مستواهم الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديهم تقصير فى أى مادة".وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان مناهج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول والثانى الثانوي خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى سيقوم الطلاب بالامتحان فيها بعد انتهاء الترم الثانى.وقدمنا لكم خلال التقرير السابق أهم المعلومات عن كيفية معرفة نتيجة الاختبارات الصف الاول والثانى الثانوى، عن طريق الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني