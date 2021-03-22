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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
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منوعات

كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 بعد ظهورها رسميا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:31 م
أولى ثانوي
أولى ثانوي
حسين العمدة
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يبحث المواطنون عن كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 ونستعرض لكم كافة المعلومات بالتفاصيل عن خطوات معرفة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتائج امتحانات الثانوية الترم الأول، اليوم على الموقع الإلكترونى الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021

نقدم لكم كافة الخطوات التي تمكن الطلاب بالصف الأول والثاني الثانوي من معرفة نتيجة الامتحانات للصف الدراسي الأول، ولديكم التفاصيل:

- الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو https:moe-register.emis.gov.eg.

- كتابة كافة البيانات المطلوبة سواء الاسم أو رقم الجلوس أو كود الطالب، الذي يختص بكل طالب، وذلك لمعرفة نتيجة الامتحانات وبيان درجات كافة الطلاب بالصف الاول والثانى الثانوى.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اكدت على ان نتائج امتحانات الترم الاول للصف الأول الثانوي، ستكون متوفرة على موقع الوزارة، اليوم الاثنين، في الساعة ٨ مساء، ونتائج امتحانات الصف الثاني الثانوي ستكون متوفرة في الساعة ١٢ مساء.

وقالت الوزارة "الهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطلاب على مستواهم الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديهم تقصير فى أى مادة".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان مناهج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول والثانى الثانوي خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى سيقوم الطلاب بالامتحان فيها بعد انتهاء الترم الثانى.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2021

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق أهم المعلومات عن كيفية معرفة نتيجة الاختبارات الصف الاول والثانى الثانوى، عن طريق الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

حيث يستطيع طلاب المرحلة الثانوية بالصف الأول والثاني الثانوي، فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، الدخول على الموقع الإلكترونى لمعرفة النتيجة، بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسى الأول، وينتظر طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم نتيجة الامتحانات لمعرفة بيان الدرجات.

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