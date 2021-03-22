محمد رمضان ينتهي من تصوير مشاهد «موسى» بالإسكندرية

انتهى النجم محمد رمضان من تصوير مشاهده في مسلسل «موسى» الخاصة بمدينة الإسكندرية، التي اختارها المخرج محمد سلامة لما لها من طبيعة خاصة في الأحداث التي تجري داخل العمل خلال فترة الأربعينيات.وصوّر «رمضان» لمدة يومين في الإسكندرية، وكان كورنيش المدينة الديكور الرئيسي في بعض المشاهد.مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.